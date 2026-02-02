Уфимец Никита Богданов продолжает доминировать на чемпионате России по мотогонкам на льду

В Шадринске на стадионе «Торпедо» прошел третий этап личного чемпионата страны по мотогонкам на льду. На нем выступило несколько спортсменов из Башкортостана.
Уфимец Никита Богданов одержал победу во всех заездах и за два соревновательных дня набрал 30 очков. По итогам трех этапов чемпионата России в активе Богданова 89 очков из 90 возможных.
Помимо Никиты, в этапе представляли Башкортостан:
Иван Гаврилов (Уфа) – 18 баллов;
Дмитрий Солянников (Уфа) – 17 баллов;
Динар Валеев (Мелеуз) – 14 баллов;
Вячеслав Дроздов (Уфа) – восемь баллов;
Евгений Шаров (Уфа) – два балла.
