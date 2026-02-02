Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Уфимец Никита Богданов продолжает доминировать на чемпионате России по мотогонкам на льду

В Шадринске  на стадионе «Торпедо» прошел третий этап личного чемпионата страны по мотогонкам на льду. На нем выступило несколько спортсменов из Башкортостана.

Фото: Минспорта Башкортостана

Уфимец Никита Богданов одержал победу во всех заездах и за два соревновательных дня набрал 30 очков. По итогам трех этапов чемпионата России в активе Богданова 89 очков из 90 возможных.

Помимо Никиты, в этапе представляли Башкортостан:

Иван Гаврилов (Уфа) – 18 баллов;

Дмитрий Солянников (Уфа) – 17 баллов;

Динар Валеев (Мелеуз) – 14 баллов;

Вячеслав Дроздов (Уфа) – восемь баллов;

Евгений Шаров (Уфа) – два балла.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: