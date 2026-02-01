В финале этапа Кубка мира по фехтованию встретились 2 спортсмена из Башкортостана

В финале встретились Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов – об этом в соцсетях рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Оба представляют Башкортостан. В итоге Фахретдинов забрал золото, а Хамдамов – серебро. На церемонии награждения звучал гимн России.

Это воспитанники уфимской Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию. Тренируются под руководством Тимура Арсланова на базе Центра фехтования.

«Важно, что благодаря инфраструктуре, которую мы создаем, зажигаются новые звезды мирового спорта. Уверен, это только начало», – написал Радий Хабиров.