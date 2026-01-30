Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Виктор Козлов: «Растим игроков для Казани»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов иронично пошутил, комментируя подписание «Ак Барсом» канадского форварда Нэйтана Тодда.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Он провел у нас прошлый сезон, Нэйтан много сделал для "Салавата Юлаева". Я считаю, что "Ак Барсу" повезло, что они взяли Тодда… и Хмелевского, и Пустозерова. Растим для Казани», – с улыбкой ответил Виктор Козлов.

Позавчера, 28 января, «Салават Юлаев» в Казани обыграл «Ак Барс» в овертайме со счетом 4:3. Голами отметились Шелдон Ремпал, Александр Барабанов, Денис Ян, Владислав Ефремов, Илья Сафонов (дважды) и Егор Сучков.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет завтра, 31 января, в Уфе против «Торпедо».

