Виктор Козлов: «Растим игроков для Казани»

«Он провел у нас прошлый сезон, Нэйтан много сделал для "Салавата Юлаева". Я считаю, что "Ак Барсу" повезло, что они взяли Тодда… и Хмелевского, и Пустозерова. Растим для Казани», – с улыбкой ответил Виктор Козлов.

Позавчера, 28 января, «Салават Юлаев» в Казани обыграл «Ак Барс» в овертайме со счетом 4:3. Голами отметились Шелдон Ремпал, Александр Барабанов, Денис Ян, Владислав Ефремов, Илья Сафонов (дважды) и Егор Сучков.

Следующую игру «Салават Юлаев» проведет завтра, 31 января, в Уфе против «Торпедо».