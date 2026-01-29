«Проявили характер и выиграли»: тренер «Салавата Юлаева» – о победе над «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Несмотря на то, что «Ак Барс» хорошо сыграл в конце и сравнял счет, ребята проявили характер и выиграли в овертайме.

Мы продолжали работать так, как работали и в прошлых паузах. Сегодня, может быть, показалось, что мы меньше двигались, но в третьем периоде мы играли на победу, были сосредоточены на обороне, чтобы не пропустить», – сказал тренер.

Форвард Денис Ян, забросивший шайбу в этой игре, отметил в целом удачный для команды выезд:

«Очень классная игра, "Зеленое дерби", все ребята постарались. Плюс третья подряд победа на выезде – это очень важно для нас. Выстояли во втором периоде, в третьем, конечно, немного сбавили, но победа есть победа. Все ребята молодцы.

Скажу, что лучше не могло быть. Три победы дают уверенности, но расслабляться нельзя, потому что начинается важный период перед плей-офф».