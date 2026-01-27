Виктор Козлов – о победе над «Динамо»: «В Минске всегда непросто играть»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Важная победа для нас. В Минске всегда непросто играть, тем более сейчас "Динамо" – лидер конференции, хорошо играет.

Ребята молодцы, четко выполнили игровое задание. Семен Вязовой делал ключевые сейвы, меньшинство хорошо отработало.

Было запланировано правильно принимать решение, когда надо идти в давление, а когда делать откат. Мы знали, что соперник быстро переходит из обороны в атаку, важно было не попасться на это», – сказал тренер.