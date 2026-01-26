Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стало известно, когда в Уфе откроется Центр настольного тенниса

Скоро в Уфе в дополнение к Центру спортивной подготовки имени Римы Баталовой и Центру фехтования, а также Дворцу борьбы и новому гребному каналу добавится еще один крупный спортивный объект.

Сегодня, 26 января, на совещании в правительстве республики вице-премьер Руслан Хабибов сообщил о том, что запуск Центра настольного тенниса запланирован на декабрь 2026 года.

Радий Хабиров поручил приготовить к открытию всех призеров от Башкортостана по настольному теннису.

Торжественная церемония закладки первого камня будущего Центра настольного тенниса состоялась в октябре прошлого года. Он расположится в Затоне, рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой и Центром фехтования.

