Стало известно, когда в Уфе откроется Центр настольного тенниса

Сегодня, 26 января, на совещании в правительстве республики вице-премьер Руслан Хабибов сообщил о том, что запуск Центра настольного тенниса запланирован на декабрь 2026 года.

Радий Хабиров поручил приготовить к открытию всех призеров от Башкортостана по настольному теннису.

Торжественная церемония закладки первого камня будущего Центра настольного тенниса состоялась в октябре прошлого года. Он расположится в Затоне, рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой и Центром фехтования.