Виктор Козлов – о победе над «Ладой»: «Тройка Ефремова снова здорово сыграла»

Вчера, 15 января, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ в Тольятти обыграл «Ладу» со счетом 5:2.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту победу.

«Хорошее начало было с нашей стороны. Ребята забили и реализовали большинство.

Во втором периоде выстояли "три на пять", такой ключевой, переломный момент. Правильно сыграли, дальше забили в большинстве. Тройка Влада Ефремова снова здорово сыграла. Большое спасибо нашим болельщикам, их было слышно сегодня», – сказал тренер.

Форвард «Салавата Юлаева» Артем Горшков, для которого этот матч стал сотым в ЛКХ, также отметил важность отрезка игры в формате «три на пять»:

«Забили быстрые голы, отсюда так получилось сыграть. Но и соперник тоже создавал моменты. Всегда хочется начинать активнее и забивать, от этого проще играть.

Выстоять было очень важно, Виктор Николаевич тоже отметил это. Всегда, когда выстоишь "три на пять", это дает больше уверенности», – добавил спортсмен.

