«Геройский поступок»: тренер «Салавата Юлаева» – о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту игру.

«Важная победа. Взять два очка в Омске – геройский поступок. Тем более в нашей ситуации, где много больных и травмированных.

У нас как-то пошло так, Евгений Кузнецов два дня пролежал с температурой, Григория сегодня свалило. Боремся с этим. Так что взять два очка в Омске – я считаю, ребята герои.

Очень хорошо сыграли в обороне, в атаке реализовали моменты, которые появлялись. Для нас очень важна эта победа.

Против такого соперника никому не удобно играть. Команда прессингует, хорошо играет в атаке, хорошо укомплектована, ребята квалифицированная. Никому в Омске не легко играть», – сказал тренер.

Мы знаем, что у них первое большинство в лиге, достаточно квалифицированных нападающих, которые могут забить. В принципе, они и забили один в большинстве, еще один в формате "шесть на пять". В концовке сыграли надежно, правильно.