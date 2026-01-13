Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Первое турне ХК «Салават Юлаев» в 2026 году: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» поделилась подробностями первой в январе гостевой серии команды, которая стартует уже сегодня.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 13 января, в Омске пройдет матч против «Авангарда», начало – в 18:30 (здесь и далее время уфимское).

Трансляция: БСТ, «Кинопоиск».

15 января «зеленые» выйдут на лед против «Лады» в Тольятти, трансляция на БСТ и «Кинопоиске» начнется в 20:00.

И завершит выезд матчем в Екатеринбурге с «Автомобилистом», который начнется в 16:30.

Посмотреть можно будет на БСТ, KHL, KHL Prime и «Кинопоиске».

Состав на выезд

Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Ярослав Мозговой;

Защитники: Сергей Варлов, Никита Зоркин, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин;

Нападающие: Данил Алалыкин, Девин Броссо, Владимир Бутузов, Артем Горшков, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Евгений Кузнецов, Максим Кузнецов, Артем Пименов, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Артур Фаизов, Александр Хохлачев, Петр Хохряков, Денис Ян.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: