Первое турне ХК «Салават Юлаев» в 2026 году: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Сегодня, 13 января, в Омске пройдет матч против «Авангарда», начало – в 18:30 (здесь и далее время уфимское).

Трансляция: БСТ, «Кинопоиск».

15 января «зеленые» выйдут на лед против «Лады» в Тольятти, трансляция на БСТ и «Кинопоиске» начнется в 20:00.

И завершит выезд матчем в Екатеринбурге с «Автомобилистом», который начнется в 16:30.

Посмотреть можно будет на БСТ, KHL, KHL Prime и «Кинопоиске».

Состав на выезд

Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Ярослав Мозговой;

Защитники: Сергей Варлов, Никита Зоркин, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин;

Нападающие: Данил Алалыкин, Девин Броссо, Владимир Бутузов, Артем Горшков, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Евгений Кузнецов, Максим Кузнецов, Артем Пименов, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Артур Фаизов, Александр Хохлачев, Петр Хохряков, Денис Ян.