Уфимец Никита Богданов выиграл этап чемпионата России по мотогонкам на льду

В Вятских полянах прошел первый этап 66-го личного чемпионата страны. На нем выступило несколько спортсменов из Башкортостана.
Действующий чемпион России уфимец Никита Богданов за два соревновательных дня провел 10 схваток, набрал 29 очков (из 30 возможных) и стал победителем.
В финале заезда произошел инцидент: Никита Толокнов из Тольятти, атакуя Богданова, потерял контроль и перелетел через собственный мотоцикл (хайсайд), при этом снес уфимца и оба вылетели с трассы.
Толокнов после этого был госпитализирован, но, к счастью, без серьезных травм, а Богданов продолжил гонку.
Помимо Никиты, на этапе отличились:
Дмитрий Солянников (Уфа) – 17 баллов, пятое место;
Иван Гаврилов (Уфа) – 16 баллов, шестое место;
Динар Валеев (Мелеуз) – 15 баллов, делит седьмое/восьмое место;
Вячеслав Дроздов (Уфа) – 13 баллов, делит девятое/десятое место;
Евгений Шаров (Уфа) – 10 баллов, 12 место.
Комментарии (0)