Уфимец Никита Богданов выиграл этап чемпионата России по мотогонкам на льду

Действующий чемпион России уфимец Никита Богданов за два соревновательных дня провел 10 схваток, набрал 29 очков (из 30 возможных) и стал победителем.

В финале заезда произошел инцидент: Никита Толокнов из Тольятти, атакуя Богданова, потерял контроль и перелетел через собственный мотоцикл (хайсайд), при этом снес уфимца и оба вылетели с трассы.

Толокнов после этого был госпитализирован, но, к счастью, без серьезных травм, а Богданов продолжил гонку.

Помимо Никиты, на этапе отличились:

Дмитрий Солянников (Уфа) – 17 баллов, пятое место;

Иван Гаврилов (Уфа) – 16 баллов, шестое место;

Динар Валеев (Мелеуз) – 15 баллов, делит седьмое/восьмое место;

Вячеслав Дроздов (Уфа) – 13 баллов, делит девятое/десятое место;

Евгений Шаров (Уфа) – 10 баллов, 12 место.