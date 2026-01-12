Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Нападающий Антон Берлев покидает «Салават Юлаев»

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» сегодня, 12 января, сообщила о расторжении контракта с игроком.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Форвард Антон Берлев и «Салават Юлаев» расторгли контракт по соглашению сторон.

32-летний Берлев присоединился к уфимской команде в конце сентября на просмотровом контракте, в октябре его подписали официально.

С тех пор в текущем регулярном сезоне КХЛ Антон отметился четырьмя результативными передачами в семи матчах.

«Клуб благодарит Антона за игру и желает удачи в дальнейшей карьере», – говорится в анонсе.

«Салават Юлаев» на сегодняшний день занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 44 очка в 44 матчах.

