Виктор Козлов – о поражении от «Динамо»: «Наступаем на те же грабли»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал это поражение.

«Играли против хорошей команды. Нужно было проявлять характер и много тратить сил, что мы и пытались делать. За исключением второго периода, где нас закрывали и мы начинали атаку, где не надо было это делать. Еще раз наступаем на те же грабли.

То, что взяли один балл, – это как два. Тем более когда у нас каждый балл на вес золота. Доволен третьим периодом, порадовали болельщиков, что удалось вернуться. Бились до конца.

Это опыт. Как все играют во втором периоде, ты должен сыграть правильно, даже сделать проброс. Тут как в бильярде – не нужно подставляться, прежде чем сделать свой удар. А мы подставляемся и подставляемся. Некоторые ребята играли во втором периоде по 10 минут, это очень много», – сказал Козлов.