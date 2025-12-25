Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Уфимские киберспортсмены выиграли «Игры будущего 2025»

В Абу-Даби завершился международный мультиспортивный турнир «Игры будущего 2025». На нем в 11 дисциплинах соревновались почти 500 спортсменов из более чем 60 стран.

Фото: администрация Уфы

Турнир «Игры будущего» проводится в концепции фиджитал-спорта (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию).

В дисциплине Phygital Shooter. CS 2 команда уфимского киберспортсмена Михаила Dosia Столярова одержала победу, не проиграв ни одного матча.

В групповом этапе команда Dosia обошла российскую Liga Pro Team из Санкт-Петербурга, EndFastPls из Македонии и Interstellars из США. В финале ребята сошлись с еще одной перспективной российской командой – DSTU Esports из Ростова-на-Дону – и уверенно победили со счетом 2:0.

