Уфимские киберспортсмены выиграли «Игры будущего 2025»

Турнир «Игры будущего» проводится в концепции фиджитал-спорта (объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию).

В дисциплине Phygital Shooter. CS 2 команда уфимского киберспортсмена Михаила Dosia Столярова одержала победу, не проиграв ни одного матча.

В групповом этапе команда Dosia обошла российскую Liga Pro Team из Санкт-Петербурга, EndFastPls из Македонии и Interstellars из США. В финале ребята сошлись с еще одной перспективной российской командой – DSTU Esports из Ростова-на-Дону – и уверенно победили со счетом 2:0.