Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Владимир Бутузов – о приглашении в «Салават Юлаев»: «Собрался и на следующий день уже был в Уфе»

Нападающий Владимир Бутузов прокомментировал подписание пробного контракта с «Салаватом Юлаевым» после первой тренировки с новой командой.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Оказавшись в списке отказов, немного был шокирован, не понимал, что происходит. Было неприятно, что так все обернулось, но это хоккей, двигаемся дальше.

Все хорошо, провел первую тренировку с командой. Чувствую себя прекрасно, так что все хорошо, только вперед. Не скажу, что непривычно находиться в Уфе в качестве игрока "Салавата Юлаева", хоккейная жизнь такая. Нужно приспосабливаться ко всем условиям.

По поводу других предложений не знаю. Я тренировался дома, позвонил агент, сказал, что есть предложение от "Салавата" на просмотр. Недолго думал, собрался и на следующий день уже был в Уфе.

Некоторых ребят знаю лично, Сашу Хохлачева, например. Играл вместе с Дмитрием Мезенцевым. С остальными тоже знакомы, играли друг против друга», – сказал Бутузов.

31-летний Бутузов заключил контракт с «Салаватом Юлаевым» 19 декабря. До этого играл за «Сибирь», в КХЛ забил более 100 голов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: