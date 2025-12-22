Владимир Бутузов – о приглашении в «Салават Юлаев»: «Собрался и на следующий день уже был в Уфе»

«Оказавшись в списке отказов, немного был шокирован, не понимал, что происходит. Было неприятно, что так все обернулось, но это хоккей, двигаемся дальше.

Все хорошо, провел первую тренировку с командой. Чувствую себя прекрасно, так что все хорошо, только вперед. Не скажу, что непривычно находиться в Уфе в качестве игрока "Салавата Юлаева", хоккейная жизнь такая. Нужно приспосабливаться ко всем условиям.

По поводу других предложений не знаю. Я тренировался дома, позвонил агент, сказал, что есть предложение от "Салавата" на просмотр. Недолго думал, собрался и на следующий день уже был в Уфе.

Некоторых ребят знаю лично, Сашу Хохлачева, например. Играл вместе с Дмитрием Мезенцевым. С остальными тоже знакомы, играли друг против друга», – сказал Бутузов.

31-летний Бутузов заключил контракт с «Салаватом Юлаевым» 19 декабря. До этого играл за «Сибирь», в КХЛ забил более 100 голов.