Спорт

«Салават Юлаев» снова проиграл «Ак Барсу»

Сегодня, 20 декабря, вечером уфимская команда «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ дома уступила «Ак Барсу» со счетом 1:2.

Игра началась остро, на встречных курсах. Ярослав Цулыгин атаковал на старте, но не смог переиграть вратаря. Казанцы открыли счет в середине периода – первый гол забил Степан Фальковский.

В начале второй 20-минутки команды поиграли в формате «4 на 4», а затем уфимцы были в большинстве, но голкипер «Ак Барса» действовал великолепно – «зеленые» безуспешно пытались переиграть его. На 56 минуте «Ак Барс» забил второй гол.

На последних секундах уфимцы забросили вшестером: Владислав Ефремов затолкал шайбу на пятаке за 15 секунд до сирены.

В целом: по броскам 65-65, по броскам в створ – 35-26, вратарь казанцев сработал чуть лучше.

