Виктор Козлов – о поражении от «Ак Барса»: «Нам не хватило хладнокровия»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал это поражение.

«Возникли сложности с реализацией большинства, мы должны были забивать, но вратарь соперника провел великолепный матч.

Нам не хватило хладнокровия, были проблемы с контролем шайбы в средней зоне, они быстро нас накрывали. Когда много большинства в первом периоде, а мы не смогли забить – нужна психологическая устойчивость. Здесь не хватило хладнокровия в завершении моментов», – сказал Козлов.

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян тоже отметил, что были проблемы с реализацией большинства.

«Да, это самый важный фактор сегодня. Если бы мы хотя бы одну забросили в самом начале, игра могла сложиться иначе. Уже все позади, сделаем выводы и будем готовиться дальше.

Мы даже не ожидали, что они забьют такие голы. Вроде бы закрывали игрока, но шайба все-таки залетала», – посетовал игрок.