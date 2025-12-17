Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Виктор Козлов – о поражении от «Ак Барса»: «Нам не хватило хладнокровия»

Вчера, 16 декабря, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ в гостях уступил «Ак Барсу» со счетом 3:6.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал это поражение.

«Возникли сложности с реализацией большинства, мы должны были забивать, но вратарь соперника провел великолепный матч.

Нам не хватило хладнокровия, были проблемы с контролем шайбы в средней зоне, они быстро нас накрывали. Когда много большинства в первом периоде, а мы не смогли забить – нужна психологическая устойчивость. Здесь не хватило хладнокровия в завершении моментов», – сказал Козлов.

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян тоже отметил, что были проблемы с реализацией большинства.

«Да, это самый важный фактор сегодня. Если бы мы хотя бы одну забросили в самом начале, игра могла сложиться иначе. Уже все позади, сделаем выводы и будем готовиться дальше.

Мы даже не ожидали, что они забьют такие голы. Вроде бы закрывали игрока, но шайба все-таки залетала», – посетовал игрок.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: