Тренер «Салавата Юлаева»: «Не удавалось вскрывать оборону ЦСКА»

Вчера, седьмого декабря, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ дома проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:3.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил сильную игру ЦСКА в обороне.

«Не хватило мощей и сил против этого соперника. Не удавалось вскрывать оборону ЦСКА, соперник хорошо контролировал шайбу, накладывал смены. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли. Отдохнем и будем готовиться к "Зеленому дерби"», – сказал тренер.

Об этом качестве московской команды говорил и нападающий Максим Кузнецов.

«Игра, на самом деле, получилась тяжелой, но интересной. Мы не смогли найти ключи к их обороне. Давно не мог забить, набрать очки. Но в итоге команда проиграла, поэтому радоваться нечему.

В первую очередь хочу отметить самоотдачу. В меньшинстве у нас была очень хорошая игра. Не хватило немного концентрации в концовке. Пропустили ненужные шайбы», – добавил форвард.

