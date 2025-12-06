Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Виктор Козлов – о победе над «Ак Барсом»: «Одна из лучших игр в этом сезоне»

Вчера, пятого декабря, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ дома разгромил «Ак Барс» со счетом 4:1.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту победу.

«Одна из лучших игр, которые мы провели в этом сезоне по самоотдаче, настойчивости. Мы играли против серьезной команды. Зная принципиальность этого матча для болельщиков, города и республики – ребята здорово провели игру.

Матчи против "Ак Барса" дома – это не игры регулярного чемпионата, это уровень плей-офф, очень важные встречи. Ребята это понимали. У нас был спад с "Драконами", короткое восстановление, так что я доволен тем, как ребята сегодня вышли на матч. Это достойно уважения», – сказал тренер.

