Виктор Козлов – о победе над «Ак Барсом»: «Одна из лучших игр в этом сезоне»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту победу.

«Одна из лучших игр, которые мы провели в этом сезоне по самоотдаче, настойчивости. Мы играли против серьезной команды. Зная принципиальность этого матча для болельщиков, города и республики – ребята здорово провели игру.

Матчи против "Ак Барса" дома – это не игры регулярного чемпионата, это уровень плей-офф, очень важные встречи. Ребята это понимали. У нас был спад с "Драконами", короткое восстановление, так что я доволен тем, как ребята сегодня вышли на матч. Это достойно уважения», – сказал тренер.