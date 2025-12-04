Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский: «Тяжелый матч, у "Шанхая" сильные североамериканцы»

«Шанхай» уже на второй минуте вышел вперед, забив в ворота гостей. Несмотря на это, уфимцы проводили много контратак и часто бросали по воротам Андрея Кареева.

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский подвел итоги этой игры.

«Тяжелый матч, у "Шанхая" сильные североамериканцы. Второй период мы полностью провалили, Семен Вязовой нас держал в игре, но, к сожалению, этого не хватило. Мы не играли все 60 минут», – сказал Василевский.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил, что в целом схватка была равной:

«Обоюдоострая игра, матч проходил на встречных курсах. Они были удачливее, забили на один гол больше», – сказал он.