Тренер «Салавата Юлаева» отметил «не самую лучшую игру в атаке» против ЦСКА

Обе команды играли сдержанно, победа «зеленым» досталась по буллитам.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал выступление команды.

«При не самой лучшей игре в атаке мы нашли пути к победе. Хорошо играли в обороне, сдерживали натиск. Очень важные два очка.

Нападающие ушли в тень, часто мы отбрасывали шайбу. Они хорошо контролировали игру в нашей зоне, поэтому нам приходилось хорошо играть в обороне.

Огромное спасибо нашим болельщикам, которые всегда в гостях нас хорошо поддерживают», – сказал Козлов.