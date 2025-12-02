Тренер «Салавата Юлаева» отметил «не самую лучшую игру в атаке» против ЦСКА

Вчера, первого декабря, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ на выезде обыграл ЦСКА со счетом 3:2.
Обе команды играли сдержанно, победа «зеленым» досталась по буллитам.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал выступление команды.
«При не самой лучшей игре в атаке мы нашли пути к победе. Хорошо играли в обороне, сдерживали натиск. Очень важные два очка.
Нападающие ушли в тень, часто мы отбрасывали шайбу. Они хорошо контролировали игру в нашей зоне, поэтому нам приходилось хорошо играть в обороне.
Огромное спасибо нашим болельщикам, которые всегда в гостях нас хорошо поддерживают», – сказал Козлов.
