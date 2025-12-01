Первое декабрьское турне ХК «Салават Юлаев»: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Сегодня, первого декабря, в Москве пройдет матч против ЦСКА, начало – в 21:30 (здесь и далее время уфимское).

Трансляция: БСТ, KHL, KHL Prime, «Кинопоиск».

Третьего декабря «зеленые» выйдут на лед против «Шанхая» в Санкт-Петербурге, время то же.

Трансляция: БСТ, «Кинопоиск».

Состав на выезд

Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Ярослав Мозговой.

Защитники: Сергей Варлов, Алексей Василевский, Никита Зоркин, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин.

Нападающие: Данил Алалыкин, Антон Берлев, Девин Броссо, Артем Горшков, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Максим Кузнецов, Артем Пименов, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Артур Фаизов, Александр Хохлачев, Петр Хохряков, Денис Ян.