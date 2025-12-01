Первое декабрьское турне ХК «Салават Юлаев»: расписание матчей, состав игроков, где посмотреть

Пресс-служба уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» поделилась подробностями первой в декабре гостевой серии команды, которая стартует уже сегодня.
Сегодня, первого декабря, в Москве пройдет матч против ЦСКА, начало – в 21:30 (здесь и далее время уфимское).
Трансляция: БСТ, KHL, KHL Prime, «Кинопоиск».
Третьего декабря «зеленые» выйдут на лед против «Шанхая» в Санкт-Петербурге, время то же.
Трансляция: БСТ, «Кинопоиск».
Состав на выезд
Вратари: Семен Вязовой, Илья Коновалов, Ярослав Мозговой.
Защитники: Сергей Варлов, Алексей Василевский, Никита Зоркин, Александр Комаров, Евгений Кулик, Григорий Панин, Дин Стюарт, Ярослав Цулыгин.
Нападающие: Данил Алалыкин, Антон Берлев, Девин Броссо, Артем Горшков, Владислав Ефремов, Александр Жаровский, Максим Кузнецов, Артем Пименов, Шелдон Ремпал, Джек Родуолд, Егор Сучков, Артур Фаизов, Александр Хохлачев, Петр Хохряков, Денис Ян.
Комментарии (0)