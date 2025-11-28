Виктор Козлов – о победе над «Барысом»: «Очередной матч вытащили на самоотдаче»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту победу:

Только что вернулись с поездки, где было четыре матча. Играли в московское время. Было видно, что у ребят не свежести. Но плюс, что это хороший опыт для ребят: не всегда ты будешь свежим.

Хорошая волевая победа, ребята очередной матч вытащили на самоотдаче. Тяжелое было начало, проигрывали, по движению было видно, что они были быстрее нас. Но потом стали находить в себе силы, эмоции, страсть.

Начали вытаскивать из себя все, переломили встречу. Важная победа, тем более что недавно был день рождения клуба. Дома перед своими болельщиками, спасибо им огромное, они помогли ребятам найти эти эмоции», – сказал Козлов.