ХК «Салават Юлаев» исполнилось 64 года

Истоки команды лежат в хоккейной секции при спортивном клубе имени Салавата Юлаева – ее приказом руководства Уфимского приборостроительного завода учредили еще в 1960 году.

Весной 1961 года была создана команда, а 25 ноября ХК «Салават Юлаев» сыграл первый официальный матч – дебютировал в классе «Б» чемпионата СССР в Челябинске и проиграл «Металлургу» со счетом 1:3. Месяц спустя клуб провел и выиграл два международных матча. Так начался путь «зеленых» в хоккее, который продолжается по сей день.

Прошлую игру «Салават Юлаев» выиграл на выезде: в воскресенье, 23 ноября, уфимцы обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:1.