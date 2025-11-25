Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

ХК «Салават Юлаев» исполнилось 64 года

В этот день, 25 ноября, в 1961 году был образован уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев», ставший символом спорта для целой республики.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Истоки команды лежат в хоккейной секции при спортивном клубе имени Салавата Юлаева – ее приказом руководства Уфимского приборостроительного завода учредили еще в 1960 году.

Весной 1961 года была создана команда, а 25 ноября ХК «Салават Юлаев» сыграл первый официальный матч – дебютировал в классе «Б» чемпионата СССР в Челябинске и проиграл «Металлургу» со счетом 1:3. Месяц спустя клуб провел и выиграл два международных матча. Так начался путь «зеленых» в хоккее, который продолжается по сей день.

Прошлую игру «Салават Юлаев» выиграл на выезде: в воскресенье, 23 ноября, уфимцы обыграли нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:1.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: