Виктор Козлов – о победе над СКА: «Ребята должны гордиться собой»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту победу:

«Непростой матч, тяжелое начало. Соперник прессинговал, создавал моменты. Мы немного робко начали, смотрели, что будет делать СКА.

Семен Вязовой сделал ключевые сейвы, старались сыграть в обороне по ситуации. Во втором периоде прибрали инициативу в свои руки, затем сыграли правильно. Важная победа для нас, обыграли хорошую команду, ребята должны гордиться собой», – сказал он.

Тяжелое начало в последних матчах тренер связывает с общей усталостью команды.

«Она и подустала, эмоционально и физически. Но мне нравится, что ребята преодолевают эту усталость, эту мышечную боль, когда находят у себя эмоции. Многие ребята проходят через это впервые», – добавил Козлов.