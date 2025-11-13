Виктор Козлов – о победе над СКА: «Ребята должны гордиться собой»

Вчера, 12 ноября, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ дома обыграл СКА со счетом 2:1.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту победу:
«Непростой матч, тяжелое начало. Соперник прессинговал, создавал моменты. Мы немного робко начали, смотрели, что будет делать СКА.
Семен Вязовой сделал ключевые сейвы, старались сыграть в обороне по ситуации. Во втором периоде прибрали инициативу в свои руки, затем сыграли правильно. Важная победа для нас, обыграли хорошую команду, ребята должны гордиться собой», – сказал он.
Тяжелое начало в последних матчах тренер связывает с общей усталостью команды.
«Она и подустала, эмоционально и физически. Но мне нравится, что ребята преодолевают эту усталость, эту мышечную боль, когда находят у себя эмоции. Многие ребята проходят через это впервые», – добавил Козлов.
Комментарии (0)