Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Виктор Козлов – о победе над СКА: «Ребята должны гордиться собой»

Вчера, 12 ноября, вечером «Салават Юлаев» в матче FonBet чемпионата КХЛ дома обыграл СКА со счетом 2:1.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал эту победу:

«Непростой матч, тяжелое начало. Соперник прессинговал, создавал моменты. Мы немного робко начали, смотрели, что будет делать СКА.

Семен Вязовой сделал ключевые сейвы, старались сыграть в обороне по ситуации. Во втором периоде прибрали инициативу в свои руки, затем сыграли правильно. Важная победа для нас, обыграли хорошую команду, ребята должны гордиться собой», – сказал он.

Тяжелое начало в последних матчах тренер связывает с общей усталостью команды.

«Она и подустала, эмоционально и физически. Но мне нравится, что ребята преодолевают эту усталость, эту мышечную боль, когда находят у себя эмоции. Многие ребята проходят через это впервые», – добавил Козлов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: