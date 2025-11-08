Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Венер Галиев нокаутировал Марата Балаева на ACA 195 (ВИДЕО)

На турнире ACA 195 в Санкт-Петербурге в клетке столкнулись ветераны смешанных единоборств – 50-летний Венер Галиев и 49-летний Марат Балаев.

Балаев, что было предсказуемо, со старта пытался войти в борьбу. «Башкир» много двигался, удерживая дистанцию. Вскоре Марату удалось перевести Галиева в партер и забрать спину, но закрепиться в позиции надолго не удалось, а после возвращения в стойку Венер перебил и нокаутировал соперника, получив бонус в $5000 от лиги за досрочную победу.

Галиев перед этим боем проиграл прошлый поединок решением судей в мае прошлого года, потеряв серию из трех побед. В его послужном списке теперь 37 побед и 15 поражений, а профессиональная карьера уже длится более 21 года.

Для Балаева это поражение стало третьим подряд. Общий рекорд в ММА – 12-6, он был чемпионом лиги. Еще до анонса матча он заявил, что после следующего боя завершит карьеру.

