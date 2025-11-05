Азалия Аминева вышла в финал первенства Европы по боксу

В полуфинале первенства Европы среди юниорок 19-22 лет Азалия Аминева уверенно одержала победу и вышла в финал.

Уже в первом раунде она отправила представительницу Беларуси в нокдаун. В итоге тренер команды соперницы был вынужден снять свою спортсменку с боя – об этом рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«Поздравляем нашу Азалию с блестящей победой! Это мощный старт! Желаем Азалии не сбавлять темп и идти только вперед, к новым победам. Вся Башкирия болеет за тебя!» – написал Назаров в соцсетях.