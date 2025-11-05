Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Азалия Аминева вышла в финал первенства Европы по боксу

Уроженка Октябрьского Азалия Аминева представляет сборную России по боксу на первенстве Европы, которое проходит с первого по 10 ноября в Армении.

vk.com/agnazarov

В полуфинале первенства Европы среди юниорок 19-22 лет Азалия Аминева уверенно одержала победу и вышла в финал.

Уже в первом раунде она отправила представительницу Беларуси в нокдаун. В итоге тренер команды соперницы был вынужден снять свою спортсменку с боя – об этом рассказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«Поздравляем нашу Азалию с блестящей победой! Это мощный старт! Желаем Азалии не сбавлять темп и идти только вперед, к новым победам. Вся Башкирия болеет за тебя!» – написал Назаров в соцсетях.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: