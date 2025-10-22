Виктор Козлов – о победе над «Трактором»: «Важная победа для нас, давно не выигрывали»

В составе «зеленых» забросили Артем Горшков, Александр Жаровский и Владислав Ефремов.

Итоги матча подвел главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов:

«Важная победа для нас, давно не выигрывали. Самоотверженно ребята провели матч, атмосфера на арене шикарная, даже когда в конце отстаивали наши ворота – это очень помогло команде».

Также тренер прокомментировал подписание нападающего Девина Броссо:

«Несколько дней назад появился вариант его забрать. Мы хотели его подписать ещё в прошлом году, но не смогли. Он духовитый парень, набирал очки в предыдущих клубах. Такой духовитый парень для нас – то, что нужно сейчас. Он сказал, что готов. Когда вчера мы созвонились, он сказал, что готов собрать чемодан и лететь».