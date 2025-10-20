«Салават Юлаев» выкупил у «Динамо» Девина Броссо

Броссо переходит на два сезона из московского «Динамо», взамен команда получила денежную компенсацию.

В КХЛ Броссо выступал также за «Куньлунь» и «Амур». В общей сложности нападающий провел 172 матча и набрал 81 (54+27) очко. Показатель полезности – «-51», штрафные минуты – 178.

«Я невероятно рад присоединиться к команде. Хотелось бы помочь клубу одержать как можно больше побед. У "Салавата" быстрая, молодая и талантливая команда. Все парни заряжены на упорную работу. С нетерпением жду, когда со всеми познакомлюсь. Я уже играл вместе с Джеком Родуолдом, Александром Хохлачевым и Евгением Куликом. Они классные парни, так что то, что мы уже знакомы, поможет мне быстро освоиться в команде», – прокомментировал трансфер игрок.

«Салават Юлаев» проиграл последние пять матчей, в том числе в прошлую субботу – челябинскому «Трактору».

Фото: ХК «Салават Юлаев»