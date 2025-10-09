Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил причину разгромного проигрыша «Динамо»

Со старта матча и на протяжении всей встречи в команде уфимцев было много удалений. По словам главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова, это повлияло на весь рисунок игры.

«Очень много удалений. И в прошлом году в матче с "Динамо" нахватали, и сегодня. Такие удаления ломают игру и позволяют сопернику перехватывать инициативу. У нас были моменты, которые не реализовали, но это все было эпизодически. На мой взгляд, мы должны играть более дисциплинированно.

Нам надо перестать, как это сейчас модно говорить, стрелять себе в ногу. "Динамо" сегодня нас за это наказывало. Эпизодически играли неплохо, однако уже должны повзрослеть и начать понимать, что поиграться и выиграть – это большая разница.

Из-за того, что эмоции перехлёстывают, начинаем делать что-то лишнее, либо совершаем какие-то невынужденные нарушения. Это та золотая середина, где должны быть горячее сердце и холодная голова. Чем быстрее это поймаем, тем быстрее станем сильнее», – сказал Козлов.