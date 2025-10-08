ХК «Салават Юлаев» обменял Максима Ильичева в СКА

Об этом сегодня, восьмого октября, сообщила пресс-служба уфимской команды.

«Нападающий системы "Салавата Юлаева" Максим Ильичев обменян в СКА. Взамен наш клуб получил денежную компенсацию.

"Салават Юлаев" благодарит Максима за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Подробности сделки не разглашаются. 19-летний Ильичев подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года в начале июля этого года.

В Olimpbet МХЛ в сезоне 2024/2025 форвард стал лучшим снайпером, играя за «Русских Витязей»: он забросил 33 шайбы в 48 матчах.