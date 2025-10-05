Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Уфимская шпажистка выиграла Игры стран СНГ

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов поделился новостями с Игр стран СНГ, прошедших в Азербайджане.

Фото опубликовал Руслан Хабибов

В соревнованиях по фехтованию на саблях и шпагах среди юниоров победила уфимская спортсменка Таисия Ларькина.

В личных соревнованиях на шпагах представляли Россию четыре спортсменки, в числе Ларькина. В финале она столкнулась с россиянкой Анастасией Забелиной и одержала победу в тяжелом бою со счетом 15:14.

Всего в этой дисциплине соревновались более 100 спортсменов из пяти стран СНГ. Ларькина ранее в этом году забрала бронзу на спартакиаде по фехтованию и выиграла чемпионат «Звезды Балтики».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: