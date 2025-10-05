Уфимская шпажистка выиграла Игры стран СНГ

В соревнованиях по фехтованию на саблях и шпагах среди юниоров победила уфимская спортсменка Таисия Ларькина.

В личных соревнованиях на шпагах представляли Россию четыре спортсменки, в числе Ларькина. В финале она столкнулась с россиянкой Анастасией Забелиной и одержала победу в тяжелом бою со счетом 15:14.

Всего в этой дисциплине соревновались более 100 спортсменов из пяти стран СНГ. Ларькина ранее в этом году забрала бронзу на спартакиаде по фехтованию и выиграла чемпионат «Звезды Балтики».