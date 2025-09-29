Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Венер Галиев проведет бой с Маратом Балаевым

Крупнейшая в России ММА-лига ACA анонсировала поединок ветеранов смешанных единоборств Венера Галиева и Марата Балаева.

Постер опубликован лигой ACA

49-летний Балаев в ММА одержал 12 побед, потерпел пять поражений, причем все – в восьми последних боях.

Галиеву 50 лет, он проиграл прошлый поединок решением судей в мае прошлого года, потеряв серию из трех побед, и с тех пор не дрался. В его послужном списке 38 побед и 16 поражений, а профессиональная карьера уже длится более 21 года.

Этот бой пройдет в легком весе седьмого ноября на турнире ACA 195 в Санкт-Петербурге и, как ожидается, станет последним в карьере Балаева.

Венер Галиев: «В моей жизни во всем присутствует спорт»

