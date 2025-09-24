Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Минспорте прокомментировали ситуацию с ХК «Салават Юлаев»

Недавно стало известно, что Александр Хмелевский в результате обмена перешел из уфимского «Салавата Юлаева» в «Ак Барс». В обмен «зеленые» получат денежнеую компенсацию и канадского защитника Уайатта Калинюка.

vk.com/hcsalavat

«Правительство Башкортостана при поддержке публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" в необходимом объеме финансирует клуб "Салават Юлаев".

Клуб не только продает игроков, но и покупает. В "Салават Юлаев" перешел защитник омского "Авангарда" Евгений Кулик. Во время плей-офф за омичей Кулик забросил три шайбы. Был лучшим снайпером-защитником команды.

Также в сезоне 2025/26 команду пополнили 12 молодых игроков – воспитанников хоккейного клуба "Салават Юлаев", что важно для клуба и всего башкирского спорта», – заявили в Минспорте в ответ на комментарий одного из фанатов о проблемах клуба под постом в VK.

