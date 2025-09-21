Артур Субханкулов: «Не считаю себя явным фаворитом в бою с Узляном»

Поединок Артура Субханкулова (рекорд в профессиональном боксе: 9 побед – 0 поражений) и Тиграна Узляна (12-1) возглавит турнир IBA.PRO 9, который пройдет 26 сентября в Уфе.

Эти бойцы уже сталкивались на любительском ринге в 2013, 2014 и 2016 годах – во всех случаях уфимец одержал победу.

«Подхожу к бою в отличной форме. Не считаю встречу с Узляном самой главной в своей карьере, но и обычным боем не назову. По сравнению с тем, что было в любителях, Узлян в профессионалах набрал кондиции.

И вообще, не стоит обращать внимание на наши противостояния по любителем, которые были десять лет назад. У нас уже разный бокс, мы оба поменялись.

С Тиграном мы не общаемся, но смотрел его бои. Это настырный и крепкий боксер. Максимально настраиваюсь на наше противостояние. Не считаю себя явным фаворитом. Многие думают, что наши шансы равны, так что поединок точно не будет простым. Тем интереснее проверить себя и свои силы. Это вызывает у меня дополнительный интерес в этом бою», – сказал Субханкулов, слова которого приводит Федерация бокса России.