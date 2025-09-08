Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Более 10 тыс. человек приняли участие в XI Уфимском международном марафоне

В воскресенье, седьмого сентября, состоялся XI Уфимский международный марафон. В нем приняли участие тысячи любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта.

Фото: администрация Уфы

Всего в этом году мероприятие объединило 10 150 профессиональных спортсменов и любителей – это рекордное число бегунов за всю историю проведения соревнований. В прошлом году на забег вышли 10 035 человек.

В Уфу приехали представители 38 стран, 52 регионов России и 185 городов. Самому старшему участнику марафона исполнилось 87 лет, самому младшему — шесть месяцев, он «бежал» вместе с родителями.

Взрослые дистанции для бега и скандинавской ходьбы составили от двух до 42,2 км, для детей прошли старты на расстояние от 50 до 200 м. Пятый год подряд участники на скоростных роллерах проехали 10 км.

На марафонской дистанции участников вел к финишу экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

