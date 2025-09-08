Более 10 тыс. человек приняли участие в XI Уфимском международном марафоне

Всего в этом году мероприятие объединило 10 150 профессиональных спортсменов и любителей – это рекордное число бегунов за всю историю проведения соревнований. В прошлом году на забег вышли 10 035 человек.

В Уфу приехали представители 38 стран, 52 регионов России и 185 городов. Самому старшему участнику марафона исполнилось 87 лет, самому младшему — шесть месяцев, он «бежал» вместе с родителями.

Взрослые дистанции для бега и скандинавской ходьбы составили от двух до 42,2 км, для детей прошли старты на расстояние от 50 до 200 м. Пятый год подряд участники на скоростных роллерах проехали 10 км.

На марафонской дистанции участников вел к финишу экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.