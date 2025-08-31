Глава Европейской конфедерации бокса: «Победитель боя между Субханкуловым и Узляном хорошо взлетит в рейтингах»

26 сентября на вечере бокса «Ночь чемпионов» в уфимском Дворце борьбы 14 спортсменов из шести стран мира встретятся в профессиональных поединках.

Среди прочих на турнире выступят лауреат премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» Артур Субханкулов, Денис Габдрафиков, Бекхан Исраилов и Азалия Аминева, представляющие Башкортостан.

33-летний Субханкулов (9 побед – 0 поражений) столкнется с 31-летним россиянином Тиграном Узляном (12 побед - 1 поражение).

«Это очень интересный и конкурентный бой, шансы в котором я оцениваю как равные — 50 на 50. Оба представляют из себя хороших боксеров. Да, у Субханкулова будет небольшое преимущество из‑за выступления в домашних стенах. Победитель этого боя хорошо взлетит в рейтингах и уже после этого поединка сможет претендовать на более серьезный титул в своей весовой категории. Вот в этом и кроется изюминка предстоящего противостояния между Субханкуловым и Узляном», – сказал Кирилл Щекутьев в интервью «Матч ТВ».