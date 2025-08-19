В Уфе скончался ветеран хоккея Константин Полозов

«"Салават Юлаев" выражает искренние соболезнования родным и близким Константина Александровича», – говорится в сообщении команды.

Константину Полозову было 59 лет. Он родился в Уфе, 1983-1987 и 1989-1997 играл в составе «Салавата Юлаева», отыграл в команде 15 сезонов на позиции центрального нападающего и забил 173 шайбы.

Также играл за уфимский «Авангард», свердловский «СКА», «Новойл», тренировал «Толпар», «Торос» и другие команды. Стал трехкратным призером чемпионатов России (1995-1997), обладателем Кубка Международной федерации хоккея (1994).