Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

В Уфе идет подготовка к проведению крупных боксерских турниров

На оргкомитете под председательством премьер-министра правительства республики Андрея Назарова обсудили подготовку к проведению Чемпионата России по боксу среди женщин, а также вечера профессионального бокса «IBA. Ночь чемпионов».

Фото: соцсети Артура Субханкулова

26 сентября на вечере бокса «Ночь чемпионов» в уфимском Дворце борьбы 14 спортсменов из шести стран мира встретятся в профессиональных поединках.

Среди прочих на турнире выступят лауреат премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» Артур Субханкулов, Денис Габдрафиков, Бекхан Исраилов и Азалия Аминева, представляющие Башкортостан.

Также с 27 ноября по седьмое декабря 2025 года в Уфе пройдет чемпионат России по боксу среди женщин.

В нем примут участие 180 лучших женщин-боксеров страны, в том числе 11 – от Башкортостана, 50 сильнейших тренеров и 35 экспертных судей РФ.

«Проведение таких статусных мероприятий – не только высокая честь, но и огромная ответственность. Это шанс показать мощь башкирского спорта, высокий уровень организации и гостеприимства. От их результата напрямую зависит дальнейшее развитие бокса, приток молодежи в секции и, в целом, имидж Башкортостана», – подчеркнул Андрей Назаров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: