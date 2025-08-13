В Уфе идет подготовка к проведению крупных боксерских турниров

26 сентября на вечере бокса «Ночь чемпионов» в уфимском Дворце борьбы 14 спортсменов из шести стран мира встретятся в профессиональных поединках.

Среди прочих на турнире выступят лауреат премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» Артур Субханкулов, Денис Габдрафиков, Бекхан Исраилов и Азалия Аминева, представляющие Башкортостан.

Также с 27 ноября по седьмое декабря 2025 года в Уфе пройдет чемпионат России по боксу среди женщин.

В нем примут участие 180 лучших женщин-боксеров страны, в том числе 11 – от Башкортостана, 50 сильнейших тренеров и 35 экспертных судей РФ.

«Проведение таких статусных мероприятий – не только высокая честь, но и огромная ответственность. Это шанс показать мощь башкирского спорта, высокий уровень организации и гостеприимства. От их результата напрямую зависит дальнейшее развитие бокса, приток молодежи в секции и, в целом, имидж Башкортостана», – подчеркнул Андрей Назаров.