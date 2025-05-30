В школах Башкортостана начали проводить уроки бокса

Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкортостана и президент Федерации бокса Андрей Назаров.

Пока что уроки бокса проходят раз в неделю в девяти школах республики, охвачено 1,5 тыс. детей. Со следующего учебного года к ним добавятся еще 10 учебных заведений.

«Бокс показывает человеку, кто он и на что способен. А первый выход на ринг даже в тренировочном спарринге - вызов самому себе. Вот почему я убежден, что школьный бокс – идея правильная. И в целом радует отношение башкортостанцев к этому олимпийскому виду спорта», – написал Андрей Назаров в соцсетях.