4 хоккеиста «Салавата Юлаева» попали в топ-10 бомбардиров плей-офф

В закончившемся недавно сезоне уфимская команда впервые за шесть лет дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где в пяти играх уступила «Локомотиву».
В итоговом рейтинге бомбардиров плей-офф «Зеленые» забрали четыре строчки:
1. Шелдон Ремпал – 21 очко в 19 играх;
3. Скотт Уилсон – 16 очков в 19 играх;
5. Джош Ливо – 15 очков в 14 играх;
6. Саша Хмелевский – 15 очков в 19 играх.
29-летний канадец Шелдон Ремпал подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» в июле прошлого года. Другой канадец из рейтинга Джош Ливо, установивший рекорд в «регулярке», получил несколько травм, поэтому пропустил три из пяти матчей серии с «Локомотивом».
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