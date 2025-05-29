4 хоккеиста «Салавата Юлаева» попали в топ-10 бомбардиров плей-офф

В итоговом рейтинге бомбардиров плей-офф «Зеленые» забрали четыре строчки:

1. Шелдон Ремпал – 21 очко в 19 играх;

3. Скотт Уилсон – 16 очков в 19 играх;

5. Джош Ливо – 15 очков в 14 играх;

6. Саша Хмелевский – 15 очков в 19 играх.

29-летний канадец Шелдон Ремпал подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» в июле прошлого года. Другой канадец из рейтинга Джош Ливо, установивший рекорд в «регулярке», получил несколько травм, поэтому пропустил три из пяти матчей серии с «Локомотивом».