Башкортостан потратит 840 млн рублей на повышение доступности спорта

Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«Видим прямую связь – чем больше объектов спорта и условий для занятий, тем больше приток желающих среди детей.

Поэтому однозначно поддержим инициативу нашего Минспорта по запуску программы "Доступный спорт" с созданием малобюджетных спортивных площадок для сельской молодежи.

Необходимо охватить все 70 муниципальных районов, включая Уфу, и реализовать эту программу в течение трех лет. Заложим на нее порядка 840 млн рублей.

Идея абсолютно правильная, будем ее дожимать. Все знаем из детства – ты скорее выберешь погонять мяч на дворовом поле, чем будешь искать досуг на стороне.