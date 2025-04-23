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В Уфе пройдет фестиваль водного туризма «Весеннее ралли»

Традиционный открытый городской фестиваль соберет любителей сплавов, гребли, путешествий на сапе и других плавсредствах.

В этом году фестиваль будет поделен на два этапа: «Весеннее ралли» пройдет уже в это воскресенье, 27 апреля, а «Осеннее ралли» – 27 сентября.

Торжественное открытие «Весеннего ралли» начнется в 11.00 на набережной реки Уфы в Сипайлово (рядом с домом Рыльского, 30).

Соревнования пройдут по следующим классам:

– байдарки-двойки;

– каяки и байдарки одноместные;

– катамараны надувные двухместные К-2;

– катамараны надувные четырехместные К-4;

– рафты и плоты шестиместные;

– свободный класс и сапсерф.

Заплыв стартует в 12.00 и завершится в районе Монумента Дружбы.

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