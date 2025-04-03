В Уфе «День 1000 велосипедистов» пройдет 1 июня

В этом году крупнейший велофестиваль республики состоится в первый день лета – первого июня.

Традиционный массовый велопробег стартует, как обычно, на площади имени Ленина (остановка «Горсовет»), по ходу движения колонны улицы будут перекрывать.

10-километровый заезд завершится в парке «Ватан», на финише и даже по ходу устраивают различные активности. В прошлом году в заезде приняли участие более 26 тыс. человек.

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