В Уфе пройдет титульный боксерский поединок

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на промоутерскую компанию Iron&Gloves Promotions.

Соперником Сосулина будет аргентинец Лукас Брайан Бастида, бой возглавит турнир «Лига Ставок IBA.PRO 3» 25 апреля.

28-летний уроженец Ангарска Сосулин провел на профессиональном ринге 10 поединков и все выиграл (пять нокаутов). В рейтинге WBA он занимает 14 строчку.

Аргентинцу 27 лет, его рекорд в боксе – 22-3-1, он выиграл три последних поединка, в том числе нанес первое поражение украинцу Богдану Соболю (18-1 бокс).