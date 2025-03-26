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В Уфе пройдет титульный боксерский поединок

Российский боксер Павел Сосулин проведет бой за пояс WBA Gold в первом среднем весе на турнире в Уфе.

Фото: Iron&Gloves Promotions

Фото: Iron&Gloves Promotions

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на промоутерскую компанию Iron&Gloves Promotions.

Соперником Сосулина будет аргентинец Лукас Брайан Бастида, бой возглавит турнир «Лига Ставок IBA.PRO 3» 25 апреля.

28-летний уроженец Ангарска Сосулин провел на профессиональном ринге 10 поединков и все выиграл (пять нокаутов). В рейтинге WBA он занимает 14 строчку.

Аргентинцу 27 лет, его рекорд в боксе – 22-3-1, он выиграл три последних поединка, в том числе нанес первое поражение украинцу Богдану Соболю (18-1 бокс).

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