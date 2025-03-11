В уфимском Дворце борьбы открылся бассейн

Отличная новость для любителей поплавать: новый просторный бассейн официально открылся для посетителей неподалеку от проспекта Октября.
Фото: пресс-служба Дворца борьбы
Комплекс расположен во Дворце борьбы (Мусы Гареева, 5).
В основном бассейне пять дорожек по 25 м, глубина 1,8 м. Есть малый бассейн для реабилитации спортсменов, глубина 1,2 м.
Каждая из раздевалок, как мужская, так и женская, оснащена 60 кабинками для переодевания и 11 душевыми.
Для дополнительного комфорта имеются две инфракрасные комнаты для обогрева.
Бассейн открыт с 6.15, последний заплыв – в 22.15.
К сеансам заплывов допускаются только те, кто умеет свободно плавать, также необходимо будет предоставить медицинские справки. Есть индивидуальные тренировки с профессиональными тренерами. Дети на обучение по плаванию принимаются с пяти лет.
Разовое посещение обойдется:
– дети до 18 лет – 300 рублей;
– взрослые по будням с 6.00 до 18.00 – 350 рублей;
– взрослые в выходные и после 18.00 в будни – 400 рублей.
В ближайшее время начнут продавать абонементы, а также есть льготы для многодетных семей и семей участников СВО.
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