В уфимском Дворце борьбы открылся бассейн

Комплекс расположен во Дворце борьбы (Мусы Гареева, 5).

В основном бассейне пять дорожек по 25 м, глубина 1,8 м. Есть малый бассейн для реабилитации спортсменов, глубина 1,2 м.

Каждая из раздевалок, как мужская, так и женская, оснащена 60 кабинками для переодевания и 11 душевыми.

Для дополнительного комфорта имеются две инфракрасные комнаты для обогрева.

Бассейн открыт с 6.15, последний заплыв – в 22.15.

К сеансам заплывов допускаются только те, кто умеет свободно плавать, также необходимо будет предоставить медицинские справки. Есть индивидуальные тренировки с профессиональными тренерами. Дети на обучение по плаванию принимаются с пяти лет.

Разовое посещение обойдется:

– дети до 18 лет – 300 рублей;

– взрослые по будням с 6.00 до 18.00 – 350 рублей;

– взрослые в выходные и после 18.00 в будни – 400 рублей.

В ближайшее время начнут продавать абонементы, а также есть льготы для многодетных семей и семей участников СВО.