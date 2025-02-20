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На благотворительном лыжном марафоне в Уфе соберут деньги для хосписа

Первый в Башкортостане хоспис открылся в Уфе в 2023 году. Его строили на пожертвования бизнесменов и частных лиц, и это единственное учреждение в России, которое проектировали для такой специализации.

ufahospice.ru

ufahospice.ru

Восьмого марта 2025 года в Уфе пройдет благотворительный лыжный марафон. Средства, собранные во время его проведения, пойдут на помощь подопечным Уфимского хосписа.

После марафона «благобегунов» ждут награждение и экскурсия в Уфимском хосписе.

Об условиях участия в марафоне рассказывают на сайте хосписа. Бежать необязательно: можно открыть сбор и просто помочь проекту.

В прошлом году восьми участниками марафона было собрано 125 200 рублей. В 2025 году хоспис надеется побить этот рекорд.

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