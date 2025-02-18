Жители Уфы могут принять участие в ультрамарафоне

Забеги «Городская ультра "Уфимское ожерелье"» пройдут:

– 26 апреля;

– 31 мая;

– 21 июня;

– 19 июля;

– 23 августа;

– 27 сентября;

– 18 октября.

Можно преодолеть весь круг 63,63 км в один из этих дней или собрать все «Ожерелье», пробегая по одному этапу каждый месяц.

А любители двухколесного спорта 19 июля и 18 октября смогут проехать «Городскую ультру» на велосипедах.

Всем участникам вручат специальные подарки от организаторов.

Регистрация на забег.

Регистрация для велоучастников.