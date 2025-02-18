Жители Уфы могут принять участие в ультрамарафоне

В 2025 году организаторы городских забегов решили не ограничиваться одним ультрамарафоном вокруг Уфы: теперь горожан и гостей города ждет целая серия забегов по «Уфимскому ожерелью».
Забеги «Городская ультра "Уфимское ожерелье"» пройдут:
– 26 апреля;
– 31 мая;
– 21 июня;
– 19 июля;
– 23 августа;
– 27 сентября;
– 18 октября.
Можно преодолеть весь круг 63,63 км в один из этих дней или собрать все «Ожерелье», пробегая по одному этапу каждый месяц.
А любители двухколесного спорта 19 июля и 18 октября смогут проехать «Городскую ультру» на велосипедах.
Всем участникам вручат специальные подарки от организаторов.
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