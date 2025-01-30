В Башкортостане усилят работу со спортивно одаренными детьми

Законопроект касается деятельности центров раннего физического развития детей: предлагается определить их правовой статус и установить возможность оказания им содействия со стороны исполнительных органов республики и органов местного самоуправления.

Одной из важнейших задач таких центров будет выявление природных способностей и интересов детей, и законопроектом за ними закрепляется соответствующая обязанность.

Среди форм содействия деятельности таких центров упоминаются строительство зданий и передача в безвозмездное пользование помещений, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием.