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Спорт

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Парламент Башкортостана предлагает усилить контроль за частными спортшколами

Депутаты Госсобрания республики планируют внести изменения в законодательство, регулирующее деятельность частных спортивных организаций.

По мнению спикера парламента Константина Толкачева, рынок услуг по спортивной подготовке детей нуждается в дополнительном регулировании.

«В первую очередь это касается тренерского состава. Если в государственных и муниципальных спортшколах могут работать только спортсмены-профессионалы с высшим образованием, то в отношении частных клубов четких требований к квалификации тренерского состава нет.

Более того, от тренера не требуется даже справка об отсутствии судимости. Возникает справедливый вопрос к качеству и безопасности таких услуг. Экспертному совету по спорту поручено изучить действующие нормы и представить предложения по совершенствованию законодательства», – заявил Толкачев.

Также частные клубы могут лишить права называться спортивными школами, чтобы не было путаницы с государственными учреждениями.

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