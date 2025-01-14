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Спорт

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В Башкортостане специальные центры займутся выявлением талантливых спортсменов

Парламентарии республики разработали поправки в закон «О физической культуре и спорте», призванные отладить работу со спортивно одаренными детьми и развить их природные способности к занятиям спортом.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, законопроект касается деятельности центров раннего физического развития детей.

Предлагают определить их правовой статус и установить возможность оказания им содействия со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Законопроектом за центрами закрепляется обязанность выявлять природные способности и интересы детей. Выявив способности, тренер сможет направить усилия ребенка туда, где он способен достичь наилучших результатов.

Закон дополнят отдельной статьей, в которой дается определение, перечисляются права и обязанности центра раннего физического развития детей. Устанавливаются формы содействия их деятельности. Это в том числе строительство зданий, передача в безвозмездное пользование помещений, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием. Документ рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Госсобрания в конце января.

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